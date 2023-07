Vidal (comuns) prefereix el PSOE d'aquesta campanya que el d'"alguns moments" del Govern central

Diu que "hi ha pressa" per votar un acord a Catalunya i veu l'acord de claredat com una bona línia

La cap de llista de Sumar-En Comú Podem al Congrés per Barcelona, Aina Vidal, ha assegurat que s'estima més trobar-se amb un PSOE que s'assembli més al d'aquesta campanya electoral que el que es van trobar "en alguns moments durant el Govern" central, i ha celebrat que els socialistes reivindiquin polítiques com la pujada del salari mínim interprofessional (SMI), la reforma laboral i els ERTO, impulsades pel Ministeri de Treball.

"A dia d'avui el PSOE les presenta com a pròpies. Fins i tot la senyora (Nadia) Calviño sembla haver-se oblidat que ella mateixa s'hi havia oposat", ha afirmat la candidata dels comuns en una entrevista d'Europa Press.

Ha explicat que es pren bé que els socialistes reivindiquin aquestes polítiques, perquè això vol dir, a parer seu, que són eficients i bones per a la gent: "Però espero que no facin el que han fet altres vegades, que és creure's que allò era fins on podíem arribar", ha assenyalat Vidal.

Per ella, la reforma laboral és extraordinària, però considera que hi ha molts aspectes en els quals es pot continuar treballant, i el mateix amb la reforma de les pensions, després de lamentar que Sumar no ha aconseguit "en tota la campanya que el PSOE respongués si realment estudiaran un increment de la jubilació fins als 70 anys".

EL PSOE "HA ARRIBAT AL SEU TOPALL"

La candidata s'ha mostrat optimista respecte a les perspectives electorals de Sumar, ja que afirma que en totes les enquestes es veu una línia ascendent dels magenta, i també ha sostingut que el PSOE "ha arribat al seu topall" i no pot créixer més, i que serà Sumar qui podrà arribar on no arriben els socialistes, segons ella.

"Jo crec que, quant als resultats, jo no els miro en termes de grup parlamentari i crec que seria bo que el PSOE tampoc no ho fes. Crec que l'important en aquest cas és guanyar", ha defensat Vidal, que ha afegit que estaria satisfeta amb un resultat amb el qual poguessin fer possible un govern de progrés, en les seves paraules.

Preguntada per les mesures que aplicaria a curt termini en entrar al Govern central, Vidal ha sostingut que el primer que faria seria establir "un cistell de la compra a preus bàsics", a més d'impulsar un bo d'hipoteques per a les famílies a les quals els ha pujat entre 200 i 400 euros per tenir-la a tipus variable, i també convertir en permanents els impostos a les grans fortunes, les elèctriques i els bancs.

A més a més, convertiria en permanent la reducció de preus del transport públic i impulsaria una norma que estableixi la jornada laboral de 37 hores i mitja com a referència i com un punt de partida per aconseguir reduir gradualment la jornada laboral a 32 hores.

VOTAR UN ACORD EL 2024

Vidal ha sostingut que "hi ha pressa" per votar un acord a Catalunya el 2024, tal com ha proposat la líder de Sumar, Yolanda Díaz, i ha afirmat que la qüestió catalana no va només de votar, sinó de parlar del traspàs del servei de Rodalies, de reformar el sistema de finançament autonòmic i de parlar de competències, ha enumerat.

"No podem esperar més. Necessitem un govern valent que afronti aquesta qüestió i que es posi la prioritat de votar-lo l'any que ve", i ha assegurat que aquest acord ha de ser fruit del diàleg i d'una posició conjunta i cohesionada dels catalans, després d'afegir que els partits independentistes tenen molta feina per davant en aquest sentit.

Vidal ha qualificat de "bona línia" l'acord de claredat que van proposar els comuns i que també ha apostat per impulsar el govern de Pere Aragonès, preguntada per si la votació d'un nou acord el 2024 podria tenir a veure amb aquesta proposta, i ha afirmat que podria ser una proposta, tot i que ha insistit que ERC haurà de convèncer la resta d'independentistes.

REFERÈNDUM O ACORD POLÍTIC

Quan li han preguntat per la diferència entre el referèndum que els comuns inclouen en el programa electoral i l'acord polític que recull el programa de Sumar, Vidal ha respost que "no és una qüestió de diferències, és una qüestió de realisme", ja que considera que el referèndum no arribarà d'un dia per l'altre, i ha afegit que els comuns el porten en el programa no com a proposta sinó com a ideari, com a horitzó polític, ha concretat.

"Sabem que aquesta qüestió no passrà d'un dia per l'altre ni la setmana que ve tampoc, i dir el contrari és enganyar la població catalana. Sens dubte estarem molt més a prop de qualsevol tipus de referèndum o d'ampliació en termes nacionals si hi ha un govern amb Yolanda Díaz i el PSOE" que amb un del PP i Vox, ha subratllat.

Vidal ha sostingut que vol veure què volen proposar exactament els independentistes, i ha advertit que no entendria "que utilitzessin el referèndum com un ostatge".

Considera que aquesta qüestió "no pot ser un instrument de bloqueig" que impedeixi la investidura d'un govern del PSOE i Sumar, després que Junts ha proposat a ERC signar un acord per no investir cap president si no hi ha un compromís de traspàs de competències per celebrar un referèndum.