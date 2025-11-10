Vidal (Comuns) no veu motius per a unes generals: "Junts continuarà negociant com fins ara"

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha coincidit amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, que no hi ha ni un sol motiu per convocar eleccions generals després de la ruptura entre el PSOE i Junts: "Junts continuarà negociant com fins ara", ha augurat en una roda de premsa aquest dilluns.
Vidal ha augurat que els juntaires continuaran negociant amb el Govern central però que, a diferència de com ho feien ara, serà "en termes ideològics" i no pensant en Catalunya, tot i que creu que no han anunciat ni estan fent res que no haguessin fet fins ara.
"La legislatura no està morta, tot el contrari, té molta corda per estona. I continuarem negociant. Junts va demostrar que 5 minuts després de la roda de premsa ja estaven fent excepcions d'algunes normes i altres esmenes. Això ho continuaran fent perquè saben que l'alternativa és el PP i Vox", ha reflexionat.
Ha dit que el fet que el Govern central no tingui la majoria garantida per als seus projectes no és nou, i que tampoc no la tenien abans de la ruptura amb Junts, i ha assegurat que interlocuten "de manera constant" en les comissions del Congrés, i que ho continuaran fent.
PP I VOX
Segons Vidal, la decisió de Junts "no és un bloqueig, sinó un moviment ideològic", i ho ha exemplificat amb els posicionaments dels de Puigdemont respecte a l'energia nuclear, les polítiques d'habitatge i la reducció de la jornada laboral, i ha advertit que, amb aquest moviment, han certificat una nova aliança amb el PP i Vox.
"Aquests són els nous companys de viatge de Junts. Companys de viatge que, a més, han votat en contra dels indults o de l'amnistia, que continuen votant en contra que el català sigui una llengua d'ús normal a Europa, mentre el Govern d'Espanya continua complint amb els acords", ha sostingut.
Per això, ha preguntat si Junts s'oposarà a una millora del finançament per a Catalunya --que el Govern central negocia amb el Govern i amb ERC-- o si també bloquejaran aquesta iniciativa: "Tot té conseqüències, i especialment la decisió de Junts, les té per a Catalunya".