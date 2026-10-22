Vidal (Comuns) no continuarà al Congrés però afirma que farà campanya: "No és un comiat"

Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Comuns-Sumar, Aina Vidal, ha explicat que no continuarà al Congrés després de la ratificació de les llistes per a les eleccions generals del 29 de novembre, de les quals no forma part, tot i que ha dit que participarà en la campanya: "No és un comiat".
Així s'ha expressat qui va ser cap de llista dels Comuns per Barcelona en les eleccions generals del 2023 en una publicació a X recollida per Europa Press aquest dijous, en la qual ha apuntat que comença una "nova etapa".
"Noves companyes assumiran aquesta responsabilitat i m'alegra que el projecte continuï creixent i hi hagi tantes dones valuoses per agafar el relleu", ha sostingut Vidal, que ha donat les gràcies a totes les persones que han confiat en el projecte dels Comuns i que van fer possible que fossin la segona força a Catalunya el 2023, només per darrere el PSC.
Ha afirmat que se'n va orgullosa "de les batalles" que ha presentat el seu espai polític i d'haver contribuït, ha dit, a deixar el país una mica millor de com el van trobar.
"Amb errors, esclar, i amb moltes coses pendents. Però també amb la certesa que ha valgut la pena. Sempre. I encara ens queda temps per marcar algun gol a l'últim minut", ha afegit.