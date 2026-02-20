Vidal: La limitació de la compra especulativa "té els límits que té pactar" amb el PSC

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Sumar i portaveu dels Comuns al Congrés, Aina Vidal, ha afirmat que la modificació de la llei d'urbanisme per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya --avantsala del pacte pels comptes entre Govern i Comuns-- "té els límits que té pactar" amb el PSC.
Ho ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press preguntada per si un fons d'inversió que compra un edifici pot separar els habitatges i vendre'ls pel doble de preu que li ha costat, en què ha dit que els Comuns estan estudiant taxar el preu de la compra.
Sobre si inclouria Podem en la confluència de grups d'esquerra per a les pròximes eleccions generals, ho ha afirmat: "M'agradaria que hi fos Podem, m'agradaria que hi fos Equo, m'agradaria que hi fos la CHA, m'agradaria que hi fos Compromís, m'agradaria que hi fossin molts partits".