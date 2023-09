Vidal (comuns) lamenta que encara hi hagi "una Espanya que es resisteix a reconèixer que les dones tenen drets"

MADRID, 22 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta de Sumar-En Comú Podem, Aina Vidal, ha lamentat que encara hi hagi "una Espanya que es resisteix a reconèixer que les dones són éssers humans, amb drets i capacitat d'expressar-se en totes les facetes professionals o en els esports".

Vidal ha al·ludit amb aquestes paraules, en una entrevista a RNE recollida per Europa Press, al conflicte entre la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i les jugadores internacionals i que, en la seva opinió, expressa "clarobscurs".

"Hem vist com una societat ha canviat completament i qüestions que abans eren completament normalitzades fins i tot acceptades per una banda important de la població, i que ja no hi estem disposades", ha argumentat Vidal que ha transmès el seu suport a les jugadores.

A parer seu, "ningú millor que Jenni Hermoso ho ha sintetitzat (aquests canvis) tan bé amb el 'Ja n'hi ha prou'". Però, alhora, ha reconegut Vidal hi ha una part de la societat que "es resisteix a aquests canvis".