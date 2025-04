Vidal (Comuns) sobre Irene Montero: "Avançar debats per als quals falten més de dos anys no ajuda"

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu dels Comuns i de Sumar al Congrés, Aina Vidal, ha valorat aquest dilluns que Podem ja hagi proposat l'eurodiputada i exministra Irene Montero com la seva opció per liderar una llista electoral en les pròximes generals: "Avançar debats per als quals falten més de dos anys no ajuda"

Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa, en la qual ha explicat que els Comuns ja treballen en una candidatura que tingui "la capacitat de revalidar el Govern central de progrés".

"Ens trobem davant un embat extrem de l'extrema dreta, valgui la redundància, i la resposta, jo crec, ha d'estar a l'alçada de l'època. Nosaltres treballarem per una candidatura àmplia, com ho vam fer el 2023 i com ho farem d'aquí dos anys", ha afegit.