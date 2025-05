Vidal exigeix la retirada "immediata" de l'ambaixador espanyol a Israel

Demana trencar el tractat d'associació UE-Israel i "sancions reals"

BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha exigit aquest dilluns la retirada "immediata" de l'ambaixador espanyol a Israel i de tot el cos diplomàtic, a més de trencar les relacions entre tots dos estats.

"Exigim la retirada immediata de l'ambaixador d'Israel, a més del cos diplomàtic. És inacceptable que continuem mantenint aquestes relacions mentre exterminen un poble", ha sostingut en una roda de premsa aquest dilluns a la seu de la formació.

Vidal ha celebrat que la setmana passada s'acceptés "introduir la figura de l'embargament" d'armament en el cos jurídic espanyol per poder frenar el comerç d'armes amb els països que cometin genocidi o violacions flagrants dels drets humans, en les seves paraules, però ha demanat més mesures.

"Això és, jo crec, una molt bona notícia, però, de nou, insuficient. Hem de continuar fent nous passos. Jo crec que hem de ser conscients que a Europa, com a Espanya, hem de continuar avançant", ha valorat.

UNIÓ EUROPEA

Ha demanat a la Unió Europea suspendre l'acord d'associació amb Israel i, com es va fer després de la invasió de Rússia a Ucraïna, aplicar "sancions reals".

"No entenem per què no s'està actuant amb la mateixa proporció. Exigim fer el pas, en aquest cas, cap a sancions reals. No estem soles. La setmana passada, de fet, el Canadà ja demanava noves sancions, el Regne Unit també", ha argumentat.