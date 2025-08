Vidal (Comuns): Estem en un "debat discret" amb Junts i la patronal per la reducció de la jornada

Veu possible però no desitjable continuar amb una legislatura sense PGE i demana responsabilitat

La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha explicat que estan en un "debat discret" amb Junts i la patronal per intentar portar al Congrés a partir del setembre el projecte de llei del Govern central per a la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores setmanals.

En una entrevista a Europa Press, ha dit estar convençuda que la podran aprovar i, sense avançar un calendari, ha expressat que li agradaria que el tràmit parlamentari comencés al setembre: "I si superéssim aquest primer tràmit al setembre, crec que al febrer o març seria viable l'aprovació definitiva".

Sobre el fet que el Ministeri de Treball ajornés la votació de la reducció de la jornada laboral per manca de suports, amb esmenes a la totalitat de Junts i el PP, Vidal ha afirmat que és una negociació complexa en la qual les pimes "hi tenen molt a dir".

Després de rebutjar que ajornar la votació sigui un fracàs i atribuir-ho en part als casos Koldo i Cerdán, ha augurat que la reducció de la jornada portarà millores en les condicions de treball i per a l'economia "perquè, allà on s'ha aplicat, ha augmentat la productivitat i ha millorat la creativitat dels treballadors".

UNIVERSALITZACIÓ I CONTROL HORARI

Ha dit que l'acord està encallat perquè Treball vol universalitzar la mesura i la qüestió del control horari, i assegura que si es comptabilitzessin totes les hores es veuria "que cada setmana es fan més de 3 milions d'hores extres no pagades, la qual cosa és una salvatjada".

Sobre els possibles efectes per a les pimes, argument que Junts fa servir per oposar-s'hi, Vidal ha recordat que Sumar ha posat sobre la taula la possibilitat de bonificar fins al 100% la Seguretat Social si han de contractar una altra persona per aplicar la reducció de jornada.

"Però pot ser que no n'hi hagi prou o que haguem de contemplar altres situacions", ha concedit Vidal, que ha apostat per continuar amb el diàleg i per identificar en quines matèries és raonable l'entesa entre les parts.

Després de fer un balanç dur del curs, perquè "moltes vegades el partidisme ha passat per davant l'interès general", ha lamentat que el PSOE no hagi accedit a totes les demandes en l'ampliació dels permisos de paternitat i maternitat, i ha retret la lentitud amb la qual també actuen en polítiques d'habitatge i medi ambient, i que l'Estatut del becari estigui aturat.

PGE

"No permetrem que el PSOE ni que altres socis de la majoria es creguin que hem vingut a passejar Miss Daisy", ha avisat Vidal, que creu que els PGE han de servir per tirar endavant polítiques públiques que prioritzin habitatge, clima, feminisme, transports i també el finançament català, entre d'altres.

Tot i que veu possible continuar amb la legislatura encara que no s'aprovin uns PGE, ha assegurat que no és l'escenari desitjable, i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de forces i a ser conscients que, "o hi ha acords importants en matèria pressupostària, o es va a un canvi de règim amb l'extrema dreta, que ho vol rebentar tot".

De fet, ha instat el Ministeri d'Interior, que encapçala Fernando Grande-Marlaska, a aclarir si hi ha relació entre determinades forces polítiques d'extrema dreta amb els cossos i forces de seguretat de l'Estat.

PROPOSTA DE RUFIÁN

Preguntada per la proposta del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, de confeccionar una llista plurinacional per concórrer a les pròximes generals, Vidal ha explicat que no saben en què es concretarà i que la direcció dels republicans ja ha esmenat la idea.

Ha recordat que ERC és una formació independentista i que els Comuns no, tot i que creu que es poden trobar en un "marc programàtic" en defensa dels drets fonamentals i que hi pot haver punts de trobada de voluntats d'esquerra, textualment.

IMMIGRACIÓ

En relació amb l'acord per a la delegació de competències d'immigració a Catalunya, Vidal ha lamentat les crítiques de la secretària general de Podem, Ione Belarra, que va afirmar que amb el traspàs els Mossos farien batudes racistes: "És d'un apriorisme que sembla mentida que vingui d'on ve".

En la seva opinió, Catalunya té la capacitat d'assumir aquesta competència i creu que pot suposar "millores a l'hora de saber què passa, per exemple, als CIE o avançar en competències per als Mossos o per a altres cossos, com les policies locals".

No obstant això, ha acusat Junts de demanar-ho per la "competència" electoral que manté amb Aliança Catalana, i ha augurat que els de Carles Puigdemont no gestionaran mai aquesta competència si depèn d'ells.