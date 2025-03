Vidal (Comuns) sobre els JJOO d'Hivern: "Són propostes que van en una línia negacionista"

Ho desvincula del suport al suplement de crèdit perquè no és una proposta ferma

BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu dels Comuns i diputada de Sumar al Congrés, Aina Vidal, ha criticat aquest dilluns la proposta de la ministra d'Educació i Esports i secretària general del PSOE a Aragó, Pilar Alegría, de recuperar la candidatura conjunta amb Catalunya per acollir els Jocs Olímpics d'Hivern: "Són propostes que van en una línia negacionista", ha valorat.

En una roda de premsa a la seu dels Comuns ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que rectifiqui i tanqui la porta al projecte: "Hauria de rectificar sobre donar l'opció a tornar a replantejar uns jocs que tots sabem que no només és qüestió de poder anomenar, sinó de poder-los dur a terme. Mai seran una realitat", ha assegurat.

Ha afirmat que és una proposta que ni Catalunya ni el Pirineu es poden permetre i que no formen part de les seves necessitats, perquè és un territori que ja veu ancorat "en el monocultiu del turisme", i a més ha dit que no es pot garantir que hi hagi neu per poder-los celebrar.

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Preguntat per si la posició del Govern en aquest assumpte pot condicionar les negociacions amb els Comuns sobre el suplement de crèdit als pressupostos, ha dit que, com que ara mateix no hi ha cap proposta ferma de candidatura, no es posicionaran.

"Estem davant la reacció d'unes declaracions que es donen en el marc de la nova candidata a les Corts d'Aragó. Crec que és evident, per tot el món conegut, quina és la posició dels Comuns al voltant dels Jocs Olímpics d'Hivern", ha afegit.

Ha demanat al Govern un canvi de prioritats en assumptes com aquest i l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona: "Continuarem portant propostes en el marc de la negociació per avançar en mobilitat sostenible, en transport públic, en trens, en educació pública o en sanitat pública".