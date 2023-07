Vidal (comuns): "El diumenge enviarem a Yolanda Díaz a la Moncloa i a Abascal, a casa"

Pisarello acusa ERC de no dir que faran "tot el que estigui a les seves mans" per parar a PP-Vox

BLANES (GIRONA), 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de Sumar-En Comú Podem al Congrés per Barcelona, Aina Vidal, ha augurat que aquest diumenge guanyarà l'esquerra i no la suma de PP i Vox: "El diumenge enviarem a Yolanda Díaz a la Moncloa i a (Santiago) Abascal, a casa", en al·lusió a la líder de Sumar i al de Vox, respectivament.

En l'acte final de campanya aquest divendres a Blanes (Girona), amb la número 1 el Congrés per Girona, Júlia Boada; el número 2 al Congrés per Barcelona, Gerardo Pisarello, i la candidata al Senat per Barcelona i coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, Vidal ha assegurat que els votants tindran "el plaer de guanyar a les mentides de (Alberto Núñez) Feijóo i al racisme i clasismo d'Abascal".

La candidata dels comuns ha lamentat, que durant aquesta campanya, ells han carregat amb el pes de tota l'esquerra de Catalunya: "No arrosseguem els peus, i ho dic pels quals viuen de rendes i criden a aglutinar el vot", ha dit en al·lusió a ERC, Junts i la CUP d'una banda i al PSC per un altre.

GERARDO PISARELLO

Per la seva banda, Pisarello ha acusat ERC de tenir una actitud derrotista i resignada durant la campanya, i els ha retret no haver dit que faran "tot el que estigui a les seves mans perquè no s'investeixi a un Govern de l'extrema dreta i la dreta extrema", sinó dir, segons ell, que estan preparats per negociar una taula de diàleg amb PP i Vox.

Ha criticat que altres forces polítiques d'esquerra no s'hagin pronunciat "el dia que FAES posava a Díaz en la diana", en al·lusió a l'editorial d'aquesta fundació presidida per l'expresident del Govern José María Aznar hagi qualificat a la líder de Sumar de 'figurín neocomunista confeccionat amb retals de Dior'.