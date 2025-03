Vidal: va ser un "error" fer servir informació de l'operació Catalunya contra Trias

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha dit aquest dijous que "va ser un error" fer servir informacions de l'operació Catalunya durant la campanya de les eleccions municipals del 2015 contra l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias.

"No hi ha cap problema a reconèixer en aquest cas que aquesta informació no era veraç i que, per tant, la seva utilització no va ser correcta", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, en la qual ha dit que no va ser una campanya orquestrada només contra l'independentisme, sinó també contra l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i altres membres dels Comuns i de Podem.

"Dit això, Xavier Trias sí que treballava per laminar els drets de la ciutat de Barcelona, per laminar els drets dels veïns de la ciutat de Barcelona, per apostar per un model turístic absolutament devastador, per continuar especulant en aquesta ciutat, i tot això era absolutament correcte", ha valorat.

COMPETÈNCIES EN IMMIGRACIÓ

Pel que fa a la proposició de llei sobre la delegació de competències en matèria migratòria a la Generalitat, ha dit que és molt probable que presentin esmenes al preàmbul de la norma, perquè és en aquest punt on creu que "es desprèn una certa aroma" que no els agrada.

"És evident que Junts sí que hi posa una pàtina racista i que hi ha una voluntat darrere. És claríssim. Nosaltres presentarem esmenes a aquesta norma per eliminar aquests elements que es puguin interpretar com contraris als ciutadans i als veïns, perquè és absolutament injustificat l'atac que se'ls promou", ha afegit.