Vidal diu que "pràcticament" no es distingeix quan hi ha vaga i quan no a Rodalies

Creu que l'acord manté la garantia que la gestió serà de la Generalitat

BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu dels Comuns i diputada de Sumar al Congrés, Aina Vidal, ha assegurat aquest dilluns que costa distingir quan hi ha vaga i quan no a Rodalies: "Pràcticament no es pot distingir un dia de vaga d'un dia en què no n'hi ha", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns a la seu dels Comuns.

Ha celebrat l'acord assolit entre el ministeri de Transports i els representants sindicals dels treballadors de Renfe, però ha afirmat que la situació a la xarxa ferroviària catalana és insostenible, que plou sobre mullat, en les seves paraules i que "no hi ha excuses que valguin, ni serveis mínims ni vagues" davant la situació.

Vidal ha reclamat millores en el dret a la informació dels usuaris sobre les incidències, un dret que creu que es vulnera "d'una manera claríssima" pel desgovern que creu que hi ha en aquest àmbit, a més de millors mecanismes alternatius de transport.

TRASPÀS A LA GENERALITAT

Sobre l'acord, ha afirmat que conté la garantia efectiva que la gestió de Rodalies serà de la Generalitat, cosa que li permetrà tenir capacitat de gestionar i dirigir la xarxa, a més d'"establir les prioritats d'inversió" o els reforços especials a la xarxa.

"No tanquem la porta a que hi hagi una necessitat de poder transferir de manera completa tota la qüestió de Rodalies. Dit això, crec que avui ens toca celebrar que hi hagi un acord que garanteix el traspàs efectiu, la gestió per part de la Generalitat i els drets dels treballadors, que tenien tot el dret i la legitimitat de reclamar-los", ha afegit.