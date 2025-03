Vidal (Comuns) diu que amb el pacte PSOE-Junts la Generalitat no podrà tancar els CIE: "Tant de bo"

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, preguntada per si creu que Catalunya tindrà la capacitat de tancar els centres d'internament d'estrangers (CIE) sense l'aval del Govern central després del pacte PSOE-Junts per a la delegació de les competències en immigració, ha dit: "No la té, però tant de bo la tinguéssim".

Ho ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press en la qual ha assegurat que els CIE són "una mena de 'prepresó' absolutament injustificable on, a més, hi ha hagut moltes vulneracions de drets humans".

Sobre si comparteix l'opinió de Junts que Catalunya podrà exercir les competències pròpies d'un estat, ha dit que "tothom té la capacitat de construir el relat que vulgui", tot i que ha dit que és una evidència que el pacte suposa un avenç en termes d'autogovern.

Preguntada per l'exigència de Podem que s'aprovi la iniciativa legislativa popular (ILP) per regularitzar persones migrants en situació irregular, ha dit que entén l'estratègia, cosa que "no vol dir que la comparteixi", i ha lamentat que s'instrumentalitzi els drets de les persones.

Ha dit que hi ha temps per poder convèncer tant Junts com Podem perquè s'aprovi la norma: "Tindrem el temps necessari al Congrés dels Diputats per poder treballar qualsevol tipus d'esmena i per continuar amb aquest debat que s'ha de donar també en l'àmbit parlamentari. Per tant, sí, clarament tenim temps per poder, tots plegats, arribar a una proposta conjunta".