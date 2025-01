Vidal (Comuns) demana a Junts i al PP una "correcció immediata" després de tombar el decret òmnibus

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha demanat aquest diumenge a Junts i al PP una "correcció immediata", després que aquest dimecres juntaires i populars van votar en contra del decret òmnibus que incloïa la revaloració de les pensions o la rebaixa al transport públic.

"Ens hem trobat davant d'una estratègia absolutament irresponsable per part de Junts i també del PP que és inacceptable en termes socials i que, per tant, reclamem una correcció immediata", ha reclamat Vidal en una atenció als mitjans a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).

La dirigent dels Comuns ha qualificat la votació de dimecres al Congrés dels Diputats de "bofetada" al Govern central i a les classes més vulnerables i treballadors del país, en les seves paraules.

Vidal també ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont i ha descrit que la seva estratègia, textualment, partia de tombar tots i cadascun dels decrets; per això, els ha exigit "que no formin part d'aquesta estratègia del PP ni d'una estratègia partidista que el que fa és afeblir els drets socials" com la revaloració de les pensions.

Ha defensat que el decret ha de tornar a votació perquè l'increment de les pensions i la rebaixa del transport públic siguin "una realitat".