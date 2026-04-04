Vidal (Comuns) defensa la unitat de les esquerres sense condicions: "Aquí no sobra ningú"

Ricardo Rubio - Europa Press
BARCELONA, 4 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés de Sumar, Aina Vidal, ha defensat el front comú d'esquerres que la seva formació està impulsant juntament amb Más Madrid, Movimiento Sumar i Izquierda Unida, i ha dit que la unitat s'ha de produir sense condicions: "Aquí no sobra ningú", ha afirmat en una entrevista d'Europa Press.
"La unitat no es condiciona. Aquí no sobra ningú. I qualsevol que intenti eliminar a algun dels grups que forma part del que ja funciona, s'equivoca. Els que estem, estem. I aquí el que venim és a sumar altres partits", ha sostingut.
Ha defensat que aquest front vol resoldre errors del passat d'aquest espai polític i demostrar que hi ha una alternativa al relat segons el qual el PP i Vox guanyaran les properes generals: "No anem a permetre que aquesta colla de feixistes ens governin. No ho permetrem. I si és per nosaltres hi haurà tota l'ambició".
L'objectiu és que formin part de les futures llistes tots els partits que van confluir el 2023, inclòs Podemos: "No perdrem plomes pel camí", i ha augurat que no seran menys que llavors, i que fins i tot seran més i que es pugui reeditar el Govern de coalició.
"Enfront d'aquells que intenten construir una fictícia unitat sobre la base d'intentar eliminar a algun dels agents que forma part d'aquests quatre agents, el missatge és clar: no serem menys, serem més", ha afirmat.
Sobre si confia que Podemos se sumi al capdavant, ha dit que sí, i que la unitat s'anirà construint amb el temps: "Puc entendre certes declaracions, però crec honestament que el temps anirà posant en el seu lloc a tothom".
LIDERATGE DE L'ESPAI
Sobre qui ha de liderar aquest espai, ha respost que és un debat que encara no poden anticipar, perquè aquelles formacions que s'uneixen al projecte tindran dret a participar d'aquesta decisió, que considera important: "No podem donar la casa absolutament construïda a aquells que vulguin entrar".
Preguntada per si aquest espai ho podria liderar el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, Vidal ha respost que és un ministre extraordinari i que entén que molta gent desitja que sigui ell qui encapçali el projecte, però que ell mateix ho ha descartat.
"A mi em sap fins i tot malament per ell. Crec que hi ha hagut poques persones en la política, o almenys que jo recordi, que hagin estat tan clares respecte a les seves ambicions i la seva voluntat", una posició que demana respectar, i ha afegit que l'esquerra gaudeix de molt bona salut també pel que fa als lideratges.
YOLANDA DÍAZ
Després de l'anunci que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, no repetirà com a candidata ni formarà part de les llistes, ha destacat els avanços que ha impulsat al Govern, i ha augurat que contribuirà on se li demani.
"La seguirem veient en molts llocs. Qualsevol que la coneix sap que és un cul de mal seient. Així que estic convençuda que tindrem Yolanda Díaz per a molt temps, sigui on sigui", ha expresat.
LEGISLATURA CATALANA
Sobre la legislatura a Catalunya i la retirada del projecte de Pressupostos per part del Govern de Salvador Illa, els Comuns esperen que en els nous comptes que es negociïn, en principi per aprovar-los com a tard al juliol, s'incloguin mesures per a tota la legislatura: "Això significa que l'ambició que hem de posar com a grups polítics és superior".
Ha apuntat a augmentar els recursos que s'hagin de destinar fins a 2028 en àmbits com l'habitatge i educació, a més de salut i medi ambient, i tenir també en compte els efectes de la guerra a Orient Mitjà: "No és el mateix negociar un pressupost anual que un pressupost que, previsiblement, serà de legislatura".
POLÍTIQUES D'HABITATGE
A Illa i al Govern en el seu conjunt els ha demanat més ambició en les polítiques d'habitatge, com creu que s'ha evidenciat amb l'intent de desnonament del bloc del carrer Sant Agustí de Barcelona: "Des que està aprovada la llei d'habitatge a Catalunya i tenim el règim sancionador, el Govern solament ha recaptat 77.000 euros", ha retret.
Ha recordat que es poden aplicar sancions de fins a 90.000 euros per habitatge, i ha confiat que així sigui en aquest cas: "Estem desitjant veure com els posen una multa i com impedeixen, per tant, que aquest desnonament es dugui a terme i que això serveixi perquè no fraccionin en 'colivings' aquell edifici".