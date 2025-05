Vidal (Comuns) defensa "reformar de manera completa" la Dgaia i demana arribar fins al final

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha mostrat el seu suport a "reformar de manera completa" la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia), després de l'anunci del Govern de suprimir-la i crear una nova direcció més centrada en la protecció dels menors, i ha demanat arribar fins al final en els casos d'abusos i irregularitats que s'han sabut.

"Feia molt temps que ens advertien del sistema de la Dgaia. Que hi hagi la voluntat de reformar de manera completa el sistema, és a dir, la reclamació que ens fan tant els treballadors com els experts, com també en aquest cas el Govern, nosaltres hi donem suport", ha dit aquest dilluns en una roda de premsa a la seu del partit.

Ha demanat arribar fins al final en els casos sobre abusos sexuals i presumptes irregularitats que s'han sabut i els que es puguin donar a conèixer en el futur, ha reclamat que no hi hagi impunitat en aquests casos, i abordar-ho al Parlament: "Hem de saber què va passar, hem de saber què ho va permetre, i hem de saber, per tant, quins són els canvis que s'han de fer".