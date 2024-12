Vidal (Comuns) defensa un govern "de progrés" i demana a Junts que negociï els pressupostos

Exigeix "mesures urgents" en habitatge i intervenir el mercat per abaixar el preu dels lloguers

BARCELONA, 9 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha reivindicat aquest dilluns que la continuïtat d'un govern "de progrés" és necessari per a Catalunya i per a la resta d'Espanya, en les seves paraules, i ha demanat a Junts que negociï els pròxims pressupostos generals de l'Estat (PGE) per abordar les seves exigències.

Ho ha dit en una roda de premsa a Barcelona, segons han informat els Comuns en un comunicat, després que el president de Junts, Carles Puigdemont, hagi anunciat que han registrat al Congrés una petició perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança.

Vidal ha instat Junts a "no fer electoralisme, sinó a fer país i societat", i que portin les seves exigències en els PGE per trobar punts de coincidència que permetin tirar endavant els comptes públics.

Així mateix, en relació amb l'àmbit de l'habitatge, ha exigit als de Puigdemont que estiguin "a l'alçada de la regulació dels lloguers de temporada i triar els catalans per davant els lobbies especuladors".

HABITATGE: "ACTUAR SOBRE ELS PREUS ARA"

En aquest sentit, Vidal s'ha referit a l'anunci de la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que el decret per regular pisos turístics i de temporada estarà llest abans d'acabar l'any: "És una bona notícia, és el camí a seguir per poder actuar sobre els preus ara".

"Els mateixos que no van voler fer front a aquesta situació en la redacció de la llei d'habitatge, estan assumint ara que el frau del lloguer de temporada és la sortida d'emergència dels especuladors", ha dit, tot i que ha exigit mesures urgents i intervenir el mercat perquè, en les seves paraules, la gent no pot esperar anys a que es construeixin habitatges.