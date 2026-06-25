Vidal (Comuns) critica l'actitud de Sánchez: "Li va faltar humilitat, projecte i ambició"

No augura "cap recorregut" a la idea de Junts que dimiteixi i investir un altre president del PSOE
BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha criticat l'actitud del president del Govern central, Pedro Sánchez, en la compareixença de dimecres al Congrés amb els seus socis de govern i de legislatura: "Crec que li va faltar humilitat, projecte i ambició", ha dit aquest dijous en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
"Va ser sorprenent l'actitud que va tenir amb els socis. Aquells que som, tant dins el govern com fora, els socis que estem aguantant aquesta legislatura, sembla que tinguem més responsabilitat que el mateix Partit Socialista", i ha afegit que el PSOE s'ha convertit en un llast per al govern de coalició.
Creu que Sánchez va perdre una oportunitat perquè no va explicar les mesures que pretén aprovar després dels suposats casos de corrupció vinculats al Govern central i al PSOE: "No va parlar de la necessària reforma de l'oficina d'expresidents, no va parlar d'una llei de lobbies, no va parlar tampoc de quina és la seva projecció per a l'any que queda de legislatura. N'esperàvem més".
Segons Vidal, el temps que queda de mandat no ha de ser per "amagar-se ni resistir", i que s'han d'impulsar mesures com les esmentades en lluita contra la corrupció, però també la reforma de la llei mordassa, el registre horari o mesures en habitatge.
"El president va perdre l'oportunitat de ser més humil, més ambiciós, i haver donat bones notícies, que crec que tots les estem esperant", ha insistit.
JUNTS
Preguntada per la proposta de Junts a Sánchez de dimitir i deixar pas a un nou president del PSOE, no hi ha augurat "cap recorregut", i ha atribuït la proposta a la competició electoral amb Aliança Catalana.
"Es troben que és impossible votar de manera favorable una moció de censura d'un PP que està en una situació igual que la seva, menjats pels peus, en aquest cas, per Vox. És una idea d'aquestes que tenen per intentar desviar el focus i crec que el problema el tenen ells", ha afegit.