Vidal creu que no debatre la reducció de jornada seria una "bufetada" a la democràcia

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha instat aquest dilluns Junts i el PP a retirar les esmenes a la totalitat al projecte de llei de reducció de la jornada laboral, i ha considerat que impedir que es debati aquesta qüestió al Congrés seria "una bufetada al debat públic i a la pròpia democràcia".
Ho ha dit en una roda de premsa a la seu del partit, en què ha afirmat que les negociacions amb Junts no han cessat mai, i que continuaran negociant per arribar a un acord abans de dimecres, quan es voten les esmenes: "Que no es pugui debatre un assumpte que clarament ocupa i preocupa el 83% de la societat és preocupant", ha sostingut.
Segons la portaveu, el suport a Catalunya a la mesura és del 83% --"són poques les mesures polítiques en l'última dècada que hagin gaudit d'un suport tan ampli", ha dit--, i ha sostingut que és un suport transversal entre partits polítics.
"No és la votació definitiva. No aprovem reduir la jornada laboral aquest dimecres, sinó que el que aprovem, en qualsevol cas, és que es pugui debatre. No hi hauria d'haver cap problema en democràcia de poder parlar de qualsevol cosa. Així ho deien molts partits de l'àmbit català", ha afegit.
SI NO TIRA ENDAVANT
Si finalment prosperen les esmenes i es rebutja el projecte, Vidal ha avançat que la seva formació continuarà insistint en aquesta mesura perquè, a parer seu, ajuda l'economia, millora la vida de les persones i incideix en molts reptes dels pròxims anys: "No canvia res", ha dit.
En aquest sentit, ha afirmat que, en aquest cas, provarien d'accelerar alguns dels aspectes que preveu la norma, com el registre de jornada.