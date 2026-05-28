Vidal creu que el Govern central no ha de resistir per aguantar, sinó "per fer política"

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha afirmat aquest dijous que el Govern central no ha de resistir per aguantar, sinó "per fer política", i ha reiterat que la línia vermella de Sumar respecte al seu suport al PSOE és si es demostra un presumpte finançament il·legal del partit.
Ho ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 en preguntar-li per l'entrada de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil aquest dimecres a la seu del PSOE pel cas Leire Díez, arran d'una investigació de l'Audiència Nacional (AN) que indaga si hi va haver pagaments des del PSOE a una presumpta trama que buscava informació sensible contra jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat.
"Això sí que és un missatge cap al Partit Socialista. I ja es poden espavilar, perquè alguns els estem traient les castanyes del foc i aguantant el que no es pot dir", ha dit.
Ha negat que el govern de coalició estigui en perill, però ha instat els socialistes a donar explicacions "davant les informacions molt greus" que han vist la llum recentment, com la imputació de l'expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per presumpte tràfic d'influències en el cas Plus Ultra.
Preguntada per si creu que les informacions que han aparegut responen a una suposada coordinació per desestabilitzar el Govern central, Vidal ha expressat que hi ha "un atac per terra, mar i aire" contra l'executiu, però ha apuntat que no és excusa i que s'ha d'investigar la possible corrupció.