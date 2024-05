Vidal (Comuns) creu que després de l'amnistia l'"horitzó" és un referèndum acordat a Catalunya

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Sumar al Congrés i dirigent dels Comuns, Aina Vidal, ha afirmat que després de l'aprovació de la llei d'amnistia prevista aquest dijous al Congrés, l'"horitzó" és un referèndum acordat a Catalunya.

"És important que tinguem en compte que els pròxims passos que haguem de fer han de ser acompanyats, han de ser dialogats i han de ser un camí que puguem recórrer entre tots", ha sostingut en unes declaracions a Catalunya Ràdio recollides per Europa Press.

També ha apuntat que després d'aprovar-se la llei, no hi ha "cap tipus de garantia" de la seva aplicació per part dels jutges, davant la qual cosa ha instat el PSOE a agafar amb la màxima importància, textualment, la renovació el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).