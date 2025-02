Vidal, "convençuda" que Junts entrarà en raó sobre la reducció de la jornada laboral

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, s'ha mostrat "convençuda" que Junts entrarà en raó i donarà suport a la reducció de la jornada laboral que preveu aprovar el Consell de Ministres aquesta setmana.

"Estic convençuda que Junts acabarà entrant en raó, per així dir-ho. És una mesura que, insisteixo, no només té a veure amb una ampliació de drets dels treballadors, sinó amb una millora substancial, en aquest cas, de les pròpies empreses", ha dit aquest dilluns en una roda de premsa a la seu de la formació.

Vidal ha instat totes la forces polítiques del Congrés a "pensar amb una mentalitat del segle XXI" i ha preguntat a les patronals què els impedeix defensar la mesura, tenint en compte que han acordat aquesta mateixa reducció en no pocs convenis col·lectius, en les seves paraules.

"És aquesta la pregunta que hem de respondre. Per això nosaltres defensem la universalització de la reducció de la jornada, perquè aquesta mesura, insisteixo, ja existeix en molts altres àmbits", ha dit.

NEGOCIAR AMB TEMPS

Sobre les negociacions perquè s'aprovi al Congrés, ha dit que aquests dies s'ha posat sobre la taula "la importància de negociar amb temps i amb voluntat d'arribar a acords" per convèncer els partits que puguin tenir algun dubte en aquests moments.

"Em refereixo, en aquest cas, a aquells partits, com ho poden ser el PNB o Junts, que puguin tenir algun tipus de reserva al voltant d'aquesta mesura. Nosaltres, tant el Ministeri de Treball, com els Comuns, ens emplacem mútuament, com ja hem fet durant una bona temporada, a continuar parlant, a continuar negociant i a veure quina manera és la més favorable perquè aquesta mesura es doni a la llum", ha afirmat.