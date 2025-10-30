Vidal (Comuns) considera que l'interrogatori de Sánchez al Senat és per al "delit" del PP

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
La coportaveu dels Comuns i portaveu adjunta plurinacional de Sumar, Aina Vidal, ha afirmat que l'interrogatori al president del Govern central, Pedro Sánchez, d'aquest dijous al Senat en la comissió d'investigació sobre el cas Koldo és "per al delit i la gràcia" del PP i ha lamentat que la cambra alta sigui, a parer seu, un corró de la dreta.
"És una desgràcia en el que s'ha convertit el Senat. És a dir, ha esdevingut una mena de corró de la dreta, en què simplement es dediquen a ralentir les polítiques que arriben del Congrés, a mirar d'impedir-ne l'aprovació i a fer l'espectacle polític", ha dit en una entrevista a 2 Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Ha assenyalat que espera que Sánchez expliqui tota la informació que tingui sobre la qüestió i que també posi "contra les cordes" el PP, el partit, segons ella, més corrupte d'Espanya juntament amb Unió Democràtica de Catalunya.
Preguntada per la ruptura de Junts amb el PSOE, ha assegurat que no té "cap dubte" que els de Carles Puigdemont tornaran a negociar amb l'executiu espanyol i considera la decisió ridícula i no creïble, textualment.
Sobre la impossibilitat d'aprovar els pressupostos generals de l'estat (PGE) sense el suport de Junts, ha afirmat que "això ja ho veurem" i s'ha reafirmat en la responsabilitat del Govern central d'exercir de presentar-los.