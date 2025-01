Vidal confia en un acord PSOE-Junts per evitar tramitar la moció de confiança

Demana al PSC "veu pròpia" i que pressioni el Govern central per a la reducció de la jornada laboral

BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha afirmat que confia que el PSOE i Junts arribin a un acord abans de dijous per evitar la tramitació de la proposta no de llei presentada per Junts sobre una moció de confiança al president espanyol, Pedro Sánchez.

"Estem convençuts que ara mateix continuen parlant, continuen negociant, és el que s'espera de la política i, per tant, ens esperarem a veure els resultats d'aquest diàleg i esperem que dijous hi hagi un acord", ha dit aquest dilluns en roda de premsa a la seu de la formació.

Sobre si el seu partit permetrà que es tramiti la iniciativa, ha dit textualment que no faran el joc al PP i a Vox i que creu que no és positiu per a Catalunya que es pugui establir aquesta aliança: "És evident que Catalunya necessita continuar avançant en aquesta majoria plurinacional i que no en treurem res de bo d'una possible majoria conformada pel PP, Vox, i evidentment, també per Junts".

Preguntada per si més enllà de la moció de confiança temen una moció de censura del PP, amb el suport de Vox i Junts, ha dit que la formació que lidera Carles Puigdemont ha de contestar novament amb qui es vol aliar, si amb l'extrema dreta i el PP, ha dit, o "vol treballar amb les forces progressistes".

JORNADA LABORAL

Sobre la reducció de la jornada laboral, Vidal ha instat el PSC a que pressioni el PSOE i el Govern central per evitar el que considera un bloqueig per part del PSOE: "Estaran al costat d'alguns dels ministres que tenen la intenció de dilatar aquesta mesura? Han de respondre i volem saber si tindran una veu pròpia al voltant d'aquesta mesura", ha interpel·lat.

Respecte a si hi ha risc que es trenqui la coalició amb Sumar per aquesta qüestió, ha dit que està convençuda que s'aplicarà la mesura, ha recordat que forma part de l'acord de govern i que "no s'imagina un altre escenari" ni espera cap altra cosa del PSOE que un desbloqueig.