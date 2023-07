Vidal (comuns): "Concentrar el vot en el partit socialista implica regalar el govern a Feijóo"

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

La cap de llista de Sumar-En Comú Podem per Barcelona a les eleccions generals, Aina Vidal, ha retret al PSOE que "concentrar el vot en el partit socialista implica regalar el govern a Feijóo" i ho ha qualificat d'error greu.

"Aquestes eleccions van de coalicions. Ni Feijóo ni Pedro Sánchez ni tampoc Yolanda Díaz podran governar sols" ha subratllat Vidal en una entrevista a 'El Periódico' d'aquest dilluns recollida per Europa Press.

Sobre la possibilitat que el PSOE pugui facilitar un govern del PP, ha afirmat que no s'ho planteja, i que seria una "traïció inacceptable", ja que --textualment-- votar el PP avui és votar Vox.

"El PP ha mimetitzat l'ideari de Vox i és capaç de ficar-los en governs en què no els cal a costa d'arrossegar la seva pròpia gent" ha acusat, i ha assegurat que la vida de les dones i de les persones LGTBI, a més de l'economia i els serveis públics estan en joc.

Vidal ha sostingut que moltes de les mesures dutes a terme pel Govern central en termes econòmics i laborals "no han arribat a l'economia de les famílies" tot i que ha qualificat les xifres d'excel·lents.

CATALUNYA

La cap de llista ha insistit que els comuns continuaran defensant el referèndum com a força autònoma i ha dit que Sumar "assumeix" que els catalans hauran de votar el seu futur polític, tot i que "un referèndum no passarà d'avui per demà ni la setmana vinent".

Vidal ha qualificat de decepció la gestió de Rodalies per la qual, assegura, "hi ha gent que està perdent la feina" i ha retret a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que havi apostat de manera tan erràtica, textualment, per infraestructures com l'aeroport i l'AVE.

Sobre els pactes a la Diputació de Barcelona, s'ha decantat per una gran majoria d'esquerres: "Ara tenim un pacte amb el PSC i esperem que ERC s'hi acabi incorporant. Ens falta un vot i espero que Tot per Terrassa ajudi".