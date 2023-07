Vidal (comuns) celebra que el PSOE "reivindiqui tot el que ha fet" Yolanda Díaz

Avisa que els vots a Junts "són una loteria" perquè no se sap perquè serviran



MATARÓ (BARCELONA), 14 jul. (EUROPA PRESS) -

La cap de llista de Sumar-En Comú Podem al Congrés per Barcelona, Aina Vidal, ha celebrat que el PSOE "reivindiqui tot el que ha fet" la líder de Sumar i vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i ha enumerat mesurades com la reforma laboral i la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Així s'ha pronunciat aquest divendres en un míting 'A favor de les famílies' a Mataró (Barcelona), juntament amb la número 3 per Barcelona, Gal·la Pin, el número 16 i regidor de Mataró, Sergi Morales, i el portaveu dels comuns i regidor de Sabadell (Barcelona), Joan Mena.

Vidal ha avisat que el 23J està en joc que Sumar o Vox siguin tercera força política i es pugui reeditar el Govern de coalició amb el PSOE: "L'únic vot que enviarà a Abascal al raconet d'on no hauria d'haver sortit mai és el vot a Sumar", ha dit en al·lusió al líder de Vox, Santiago Abascal.

La candidata dels comuns ha lamentat que "hi hagi forces polítiques que donin per perdudes aquestes eleccions" a Catalunya, i ha assegurat que un exemple d'això és la candidatura de Junts, després del criticar el seu lema de campanya 'Ja prou'.

"De quin, ja prou?, perquè servirà el seu vot, perquè hi hagi un Govern d'esquerres o per a un de PP i Vox?", ha qüestionat Vidal, que ha advertit que hi ha vots a formacions polítiques com Junts que són una loteria, ha dit textualment.

"SALVAR ELS MOBLES"

Ha sostingut que està decebuda per aquesta formació i ha criticat que Junts està jugant un joc molt estrany en aquesta campanya: "Alguns estan intentant salvar els mobles. Això va de salvar el país. No els permetrem que vagin arrossegant els peus per salvar els mobles".

Per a Vidal, aquests comicis "no van de tenir un gran grup parlamentari en l'oposició", sinó d'avançar en propostes com sortir una hora abans de la feina, pujar el SMI a 1.400 euros, mantenir les rebaixes del transport públic i l'impost a les grans fortunes.



DRETS DE LES FAMÍLIES

Per la seva banda, Mena ha assegurat que li preocupa que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigui president del Govern i el líder de Vox, Santiago Abascal, vicepresident, i puguin limitar els drets de les famílies: "Us imagineu quin país deixarem si (Javier) Ortega Smith es converteix en ministre de la família 'una, gran i lliure'?".

El portaveu dels comuns ha avisat que el PP "no tindrà cap escrúpol a fer pactes amb l'extrema dreta de Vox", i ha assegurat que això s'ha evidenciat aquest divendres al Govern d'Extremadura.

"Aquesta senyora d'Extremadura s'ha hagut de menjar els seus principis perquè Feijóo li ha dit que ha de pactar amb Vox per poder pactar a l'Estat", ha dit Mena sobre la nova presidenta de la Junta d'Extremadura, la popular Nuria Guardiola, que en un primer moment es va negar a pactar amb els de Abascal perquè neguen l'existència de la violència de gènere, però que finalment ha format Govern amb ells.