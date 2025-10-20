Vidal (Comuns) celebra el "pas enrere" de Saiz en l'augment de quotes als autònoms

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha celebrat aquest dilluns el "pas enrere" de la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, respecte a la proposta d'augmentar les quotes als treballadors autònoms.
En una roda de premsa a la seu del partit, ha mantingut que la seva formació es va oposar a l'"intent, a la pràctica, de fer que els autònoms que tenen uns ingressos més baixos acabessin pagant més, proporcionalment, que els que més ingressen".
Ha apostat per acostar la tributació real i les cotitzacions dels autònoms al nivell d'ingressos, sense que això suposi arribar a una "desproporció tan gran" com, ha assegurat, plantejava la proposta inicial.
També ha defensat "més drets per als autònoms" i continuar avançant per ampliar la possibilitat de tenir baixes laborals o permisos de paternitat i maternitat.
CANVI HORARI
Ha aplaudit la proposta del president del Govern central, Pedro Sánchez, sobre el canvi d'horari, i ha assenyalat que els Comuns es van avançar a aquest debat: "La distribució del temps i com l'organitzem és un dels grans debats d'època".
Ha citat mesures relacionades amb aquesta qüestió, com la reducció de la jornada laboral, en què ha apel·lat a Junts perquè la secundi, i l'ampliació dels permisos per a cures pal·liatives o de defunció plantejats per la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz.