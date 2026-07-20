Vidal (Comuns) celebra guanyar el Mundial: "Veure Trump, Netanyahu i Milei tristos ja valia la pena"

BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
La coportaveu dels Comuns i portaveu adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha celebrat aquest dilluns la victòria de la selecció espanyola en el Mundial: "Pel simple fet de veure Trump, Netanyahu i Milei tristos ja valia la pena. I també per veure com se celebrava als carrers de Gaza".
"Hi ha hagut molts gestos a destacar, com l'abraçada de Borja Iglesias a Jennifer Hermoso, que diu molt més del que ha passat aquests anys en la selecció", ha dit en una roda de premsa, en la qual ha criticat els preus abusius del Mundial i que s'hagi celebrat en un país com els EUA.
De fet, ha lamentat que els EUA hagin acollit un Mundial mentre continuava exercint "batudes, fins i tot contra algunes seleccions i àrbitres, i bombardejava altres parts del món" de manera simultània, entre altres qüestions.