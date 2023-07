Vidal (comuns) avisa que el PP vol tornar a Moncloa a "repartir sobres als seus amiguitos"

Albiach (comuns) creu que Rufián (ERC) "s'equivoca d'adversari" criticant Yolanda Díaz



TARRAGONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de Sumar-En Comú Podem al Congrés per Barcelona, Aina Vidal, ha avisat que el PP vol tornar a la Moncloa per "repartir sobres als seus amiguets", i ha assegurat que aquestes eleccions generals van de continuar avançant o de retrocedir al segle XIX, segons ella.

Ho ha dit a l'acte d'inici de campanya a Tarragona davant unes 130 persones, i en el qual han intervingut la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach; el número 1 per Tarragona, Félix Alonso, i la número 2, Laura Quiñones, en el qual Vidal ha sostingut que, si guanyen, la gent tindrà el gust "de veure com Feijóo desfila per la porta de sortida".

Ha advertit que l'entrada de Vox i PP a les institucions "implica censura, torers, consellers i presidentes antivacunas", en al·lusió als governs autonòmics de la Comunitat Valenciana i Balears, i ha subratllat que l'únic antídot a això és un Govern d'esquerres, enfront d'una dreta i extrema dreta que, segons ella, només saben odiar.

Per la seva banda, Albiach ha assegurat que el candidat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, "s'equivoca d'adversari quan no assenyala a Vox" i critica la líder de Sumar, Yolanda Díaz, i també considera un error quan els republicans miren a Junts i no defensen a l'esquerra plurinacional, en les seves paraules.

Ha assegurat que defensar Catalunya és tenir un govern progressista: "Tenim una nova oportunitat per a Catalunya, per fer del nostre país un país de trens, un més i millor servei de Rodalies i no una ministra que se sacseja la responsabilitat", ha dit en al·lusió a la ministra de Transport i número 3 del PSC per Barcelona, Raquel Sánchez.