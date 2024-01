Vidal (Comuns) avisa d'un possible pacte ERC-PSC-Junts per als pressupostos: "Em fa molta por"

Veu una "autèntica barbaritat" que l'acord de finançament català estigui caducat des del 2014

BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta de Sumar al Congrés i dirigent d'En Comú Podem, Aina Vidal, ha avisat d'un hipotètic pacte del Govern de la Generalitat liderat per ERC amb PSC i Junts per aprovar els pressupostos catalans per al 2024: "Em fa molta por".

En una entrevista d'Europa Press, ha argumentat que el PSC "ha decidit abandonar el seny" en apostar per projectes caducats i negacionistas del canvi climàtic com el projecte de l'hotel-casino Hard Rock a Salou (Tarragona) i el Quart Cinturó, segons ella.

Ha criticat que els socialistes vulguin el Hard Rock, un projecte que augura que tindria un consum d'aigua "elevadíssim", en un moment en el qual la Generalitat ja alerta que Catalunya pot entrar en emergència per sequera.

També ha assegurat que aquest projecte generarà ocupacions precàries: "Hi ha aquella famosa xifra de les 200.000 ocupacions que mai no es compleix i que s'acaba convertint en 200 o 300", ha afegit.

Així mateix, ha lamentat que el PSC també insisteixi en el Quart Cinturó quan hi ha la necessitat de "preservar els petits pulmons" com el Vallès, i ha assegurat que la inversió prevista per a aquesta infraestructura s'hauria de dedicar a la millora del transport públic.

Sobre Junts, ha afirmat que "té un model econòmic en el qual els rics no paguen" perquè estan en contra d'un transport més barat, de rebaixes en l'IVA i de més fiscalitat per a les grans empreses, la banca i les energètiques.

COMPLIR ELS ACORDS

En relació amb el grau de compliment dels pressupostos del 2023, que ERC va aconseguir aprovar després de pactar amb Comuns i PSC, ha dit que "pràcticament no se n'ha complert res".

"No eren els nostres pressupostos i els votem per responsabilitat; però quan mirem el grau de compliment veiem que pràcticament no se n'ha complert res", tot i que ha dit que encara veuen marge perquè es pugui donar aquest compliment.

RECURSOS PROPIS

Preguntada per si comparteix la petició de la Generalitat al Govern central perquè Catalunya tingui un finançament singular, Vidal ha dit que veu una "autèntica barbaritat" que l'acord de finançament català estigui caducat des del 2014, i ha dit que aquesta situació es repeteix en altres comunitats autònomes com la Comunitat Valenciana, Illes Balears i Madrid.

"Hem de fer un esforç en aquesta legislatura per avançar en matèria econòmica i de finançament. Totes les comunitats ho necessiten però, específicament Catalunya, sens dubte", ha dit.

REFERÈNDUM

Sobre l'objectiu del president de la Generalitat, Pere Aragonès, d'obrir una "nova etapa" aquest 2024 per avançar cap a un referèndum a Catalunya, Vidal ha explicat que ella aspira al fet que Catalunya pugui votar el seu futur polític de manera acordada amb el Govern central i el Parlament.

També ha lamentat "les presses" d'Aragonès, que atribueix als resultats d'ERC en les eleccions generals i en les municipals del 2023, que ha qualificat de nefasts.

AVANÇ ELECTORAL A CATALUNYA

En relació amb un hipotètic avanç electoral a Catalunya, ha assegurat que seria positiu perquè els catalans es mereixen un Govern "que faci alguna cosa", i ha criticat la paràlisi i falta de rumb i de projecte de l'Executiu liderat per Aragonès, segons ella.

"Em pregunto fins quan continuarem en aquest forat negre en el qual s'ha instal·lat la política catalana", ha conclòs.