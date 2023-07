Vidal (comuns) aposta per formar un govern que estigui a favor de Catalunya: "No fem el burro"

Albiach admet que un hipotètic govern PSOE-Sumar "depèn" de Junts, i els demana posicionar-se



La candidata de Sumar-En Comú Podem, Aina Vidal, ha optat per formar un govern que estigui a favor de Catalunya i ha cridat al consens dels partits catalans: "No fem el burro, estiguem a l'alçada del moment i fem el que toca".

"Ara mateix hi ha moltes coses a parlar de Catalunya", ha assegurat en una entrevista de Catalunya Ràdio d'aquest dilluns recollida per Europa Press, en què ha enumerat el finançament, la llengua i el traspàs de Rodalies com els assumptes clau.

Ha sostingut que una repetició electoral seria donar una segona oportunitat al PP i Vox, i ha advertit que "el que no pot passar en cap concepte és que Santiago Abascal" tingui la possibilitat de tocar el Consell de Ministres.

JÉSSICA ALBIACH

La presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha admès que un hipotètic govern del PSOE i Sumar "depèn dels vots de Junts" i ha instat Junts a posicionar-se.

En una entrevista a TV3 d'aquest dilluns recollida per Europa Press, ha assegurat que està "convençuda" que Junts estarà a l'alçada, en les seves paraules.

"Catalunya ha demostrat un compromís antifeixista impressionant", ha sostingut Albiach, que creu que aquest compromís també l'han de demostrar els partits.

"Ningú no ha de tenir la temptació de donar una segona oportunitat al PP i de fer vicepresident el líder de Vox, Santiago Abascal", ha afegit.