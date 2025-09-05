Vidal (Comuns) afirma que seguiran de prop l'opa al Sabadell perquè es faci amb "garanties"

Troba fonamental per a Tarragona i Catalunya que tiri endavant la reducció de la jornada laboral
La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha reiterat aquest divendres l'oposició del seu partit a l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA al Sabadell, i ha advertit que seguiran de prop l'operació perquè es faci "amb les majors garanties".
"El Govern central ha posat totes les dificultats perquè això no sigui així, no és el nostre model ni tampoc és el del Govern d'Espanya i, per tant, continuarem treballant, veurem i seguirem de prop què és el que succeeix perquè es faci amb les majors garanties", ha dit en una atenció als mitjans a Tarragona
Ha sostingut que l'operació no és positiva per a Catalunya ni per a la realitat de la banca, i ha afegit: "Aquestes són les conseqüències dels errors que es van cometre en la crisi financera de l'any 2007".
VOTACIÓ AL CONGRÉS
Vidal també s'ha referit a la votació la setmana vinent de les esmenes a la totalitat del projecte de reducció de la jornada laboral, que ha considerat fonamental per a zones com Tarragona, i per a Catalunya en general: "Són més de dos milions de persones que ens beneficiarien de poder reduir la jornada", ha assegurat.
Ha assenyalat que a Tarragona hi ha un percentatge elevadíssim de precarietat laboral "molt vinculada al sector del turisme", per la qual cosa ha considerat necessari que la mesura tiri endavant per poder reduir la precarietat i temporalitat que suposa.