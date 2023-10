Vidal (comuns) adverteix ERC i Junts que l'amnistia encara es negocia: "No s'hauria de donar res per fet"

Replica que el referèndum "no es pot pactar en 15 dies"

MADRID, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada i portaveu adjunta de Sumar-En Comú Podem al Congrés, Aina Vidal, ha advertit aquest dilluns ERC i Junts que encara no hi ha un acord per a una possible llei d'amnistia a l'1-O i ha recordat que la negociació continua en marxa, així que "no s'hauria de donar res per fet".

Vidal ha retret als dos partits independentistes que actuïn "ara mateix, almenys de portes enfora, de manera irresponsable" en condicionar una investidura de Pedro Sánchez al fet que també se celebri un referèndum a Catalunya.

"És com donar per amortitzada l'amnistia, és donar-la per feta i això no és així. Encara estem pactant, s'està negociant, no hi ha res tancat i no s'hauria de donar res per fet", ha subratllat en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press.

Vidal ha criticat que l'exigència d'un referèndum desestabilitza i envia un missatge erroni, ja que l'amnistia encara no està tancada, ha insistit. No obstant això, ha assegurat que la negociació avança de manera "tranquil·la i serena".

L'amnistia "és un avenç molt important, no per a cap partit, sinó per a un país sencer i això no s'ha de deixar de banda, ni passar ràpidament a la següent qüestió, donant per fet i no donant cap mena d'importància a una victòria tan important", ha postil·lat.

ARAGONÈS HAURIA DE SER EL PRESIDENT DE TOTS

Preguntada sobre si el pacte d'ERC i Junts per condicionar la investidura al fet que hi hagi un referèndum ha entorpit la negociació, Vidal ha assenyalat que "és evident que ajudar no ajuda", perquè crea "soroll" i porta cap a un camí al qual no s'hauria de tornar, en les seves paraules: "El de la mentida o de no dir del tot la veritat".

"Tots hem de reconèixer que el referèndum no es donarà d'aquí a una setmana, que no es pot pactar en 15 dies", ha etzibat, alhora que ha recordat que per Sumar una consulta es troba en el seu horitzó, però pactada i dins "uns tempos correctes".

Vidal ha recriminat a ERC i Junts que actuïn "de manera irresponsable" i ha aconsellat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que "hauria de ser el president de tots els catalans, no el portaveu d'Esquerra Republicana".