Vidal (Comuns) acusa Montero d'"excedir-se" amb el seu 'no' al finançament però augura que es mourà de posició

Critica les votacions de Podem i els demana triar "entre partit i interès general"

BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu dels Comuns i diputada al Congrés, Aina Vidal, ha acusat la vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, d'"excedir-se" amb els seus 'no', també en la negociació sobre el nou finançament, tot i que augura que es podrà reconduir la seva posició perquè tiri endavant.

En una entrevista a Europa Press, ha reconegut discrepàncies amb Montero malgrat compartir-hi govern i diu que entén que, de vegades, la responsabilitat de qualsevol ministre d'Hisenda és ser "la persona del 'no'", però creu que Montero s'ha excedit en molts moments amb les seves negatives.

"S'ha excedit, per exemple, quan va dir no al salari mínim interprofessional (SMI). S'ha excedit quan va dir no a l'exempció de la tributació de l'IRPF de les persones que passaven del SMI. S'ha excedit de sobre manera en qüestions importants com va ser la reforma laboral" i també en altres matèries, ha enumerat.

FRE ALS PERMISOS

Vidal també creu que Montero ha adoptat aquesta posició de rebuig en inversions en matèria climàtica i que ha posat "el fre" als permisos de maternitat o paternitat o als permisos per fill a càrrec.

"S'està excedint, i és evident. És una queixa que tots i totes tenim i que se li ha de donar sortida", ha afegit, en referència a la negociació sobre el finançament.

Malgrat tot, confia que Montero serà conscient de la importància que el nou finançament tiri endavant, "no només pels Comuns o ERC, sinó per a moltes altres comunitats" autònomes.

"HO TORNARÀ A FER"

Així, ha vaticinat que la ministra d'Hisenda haurà de moure la seva posició, com assegura que ha fet en altres ocasions: "Ho tornarà a fer, com ja ho ha fet altres vegades. També la resta de la majoria, en aquest cas de la investidura, ha d'actuar amb responsabilitat".

Preguntada per la proposta que ERC presentarà al Congrés perquè Catalunya pugui recaptar l'IRPF si no hi ha acord, Vidal ha demanat primer conèixer-ne el redactat abans d'avançar si hi donaran suport.

SISTEMA INJUST

Ha assegurat que coincideixen en el diagnòstic que Catalunya té un sistema de finançament injust, perquè assegura que el model actual castiga la ciutadania i dificulta impulsar algunes polítiques públiques, la qual cosa creu que "no és raonable".

Vidal ha apostat per un sistema "just, en què es reconegui, per exemple, l'ordinalitat sense anar més lluny, i que no penalitzi aquells territoris que per la capacitat que tenen més aporten", i també defensa mantenir la solidaritat.

RECAPTACIÓ D'IMPOSTOS

En preguntar-li per si són partidaris que Catalunya recapti l'IRPF i la resta d'impostos en un futur, ha dit que el que defensen és que tingui més autonomia en l'àmbit fiscal, i sobre si volen un finançament singular al marge de la Lofca, ha apostat per una solució que sigui "integral i deixar de fer-se trampes al solitari".

Sobre que dins l'espai de Sumar hi hagi forces com Compromís que s'oposen a aquest finançament per a Catalunya, ha demanat entendre que "el mateix sistema de finançament que castiga els catalans també castiga moltes altres poblacions, i probablement una de les més afectades és València".

A PODEM

Amb la voluntat d'acabar la legislatura del govern de coalició, Vidal no s'ha pronunciat sobre si els Comuns s'han de presentar sota el paraigua de Sumar en unes futures generals, tot i que ha avisat Podem: "Han de decidir què és el que volen fer".

Per Vidal, Podem va tombar la setmana passada de manera injustificable el decret sobre l'apagada i també creu que està condicionant de manera negativa la modificació de la llei mordassa, per la qual cosa ha instat els morats a decidir "entre partit i interès general".

CÀLCULS PARTIDISTES

"Sempre hem caminat, en aquest cas, al costat dels companys de Podem i esperem que això hagi estat una sèrie de gestos inoportuns i que al setembre puguem tornar a parlar del que importa, que és de política concreta", ha afegit.

En preguntar-li a què ho atribueix, ha considerat que Podem està fent "càlculs a nivell de partit, igual que fan Junts o Vox i altres" però ha confiat que això canviï amb el nou curs parlamentari.