Vidal (comuns) acusa Junts de plantejar-se investir Feijóo: "Són una moneda a l'aire"

Confia que el Govern central i la Generalitat arreglaran la "controvèrsia tècnica" de la llei de sequera



LLORET DE MAR (GIRONA), 17 jul. (EUROPA PRESS) -

La cap de llista de Sumar-En Comú Podem al Congrés per Barcelona, Aina Vidal, ha acusat Junts de plantejar-se investir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha criticat que hi ha vots a Catalunya que "són una moneda a l'aire".

En unes declaracions aquest dilluns a Lloret de Mar (Girona) al costat de la número u al Congrés per Girona, Júlia Boada, Vidal s'ha referit així a unes declaracions de l'exalcalde de Barcelona i líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias, que va dir que no es negaria "a fer una negociació seriosa" si Vox no formés part de l'equació i es respecta la llengua catalana.

"Ningú, absolutament ningú, es creu a Catalunya que ens pugui anar bé, ni tan sols millorar, amb un govern del PP amb Santiago Abascal (Vox) com a vicepresident", ha destacat la candidata, que ha sostingut que en les enquestes Sumar està molt empatat amb Vox, segons ella, tot i que ha sostingut que els magenta són una tendència a l'alça.

Vidal ha dit que a la província de Girona Vox i Sumar es disputen un escó: "Si realment volem un país digne, volem un país que avanci, volem un país que ens permeti estimar i que ens permeti, a més, avançar, això es diu govern de coalició i el vot aquí a Girona és a Júlia Boada".

LLEI DE SEQUERA

Sobre la possibilitat que el Govern central impugni la llei catalana de sequera, la candidata dels comuns ha assegurat que "té a veure amb una controvèrsia tècnica" sobre la realització d'obres amb tràmits d'urgència, i ha assegura que confia que es pugui solucionar.

"No tinc cap mena de dubte que, gràcies a la taula de diàleg que hi ha avui, els dos governs parlen i jo estic convençuda que ho arreglaran", ha insistit Vidal.