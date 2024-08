VidaCaixa guanya 602,3 milions fins al juny, un 15% més

Els ingressos són de 7.403,2 milions (+0,5%)



BARCELONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

VidaCaixa va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici net consolidat de 602,3 milions d'euros, un 15% més que en el mateix període de l'any passat, ha informat en un comunicat aquest dilluns.

L'entitat ha explicat que l'increment s'ha donat pel moviment favorable dels mercats, el creixement sostingut dels recursos gestionats i la bona evolució de les diferents carteres de negoci.

Els ingressos per primes i aportacions es van situar en 7.403,2 milions, un 0,5% més que un any enrere, i les assegurances d'estalvis i plans de pensions van suposar el 89% del total, mentre que el 56% procedeix de la comercialització de rendes vitalícies i assegurances d'estalvi garantit.

La xifra de clients va créixer un 6% respecte al mateix període de l'any anterior, fins a situar-se en els 6,8 milions, i en termes de Solvència II, la ràtio de solvència sobre el capital requerit a tancament del primer semestre era del 167%.

L'entitat va abonar 2.895 milions d'euros en prestacions (+2%) a més de 800.000 clients i les seves famílies a Espanya i Portugal.

VidaCaixa gestionava a tancament de juny 126.591 milions en actius, un 7,3% més que un any enrere, dels quals 7.664 milions són de BPI Vida e Pensõés.

ASSEGURANCES D'ESTALVI

Les rendes vitalícies van acumular 2.461 milions d'euros en primes, mentre que les assegurances d'estalvi garantit van sumar 1.707 milions d'euros.

El servei MyBox Jubilació va aconseguir els 230.000 clients, i el juliol de 2024 ha estès aquest servei al col·lectiu d'autònoms.

D'altra banda, en el segment d'estalvi col·lectiu, les primes es van situar en els 448,6 milions d'euros, un 88,4% més.

PLANES DE PENSIONS

Les aportacions a plans de pensions individuals van ser de 547 milions d'euros, un 12% més, un creixement impulsat per mobilitzacions externes, i l'entitat ha explicat que compta amb més d'un milió de clients que destinen a assegurances i plans de pensions una prima mitjana de 127 euros al mes.

En la mateixa línia, a tancament de juny, els plans de pensions de l'entitat tenien unes rendibilitats superiors a la mitjana del mercat en tots els horitzons temporals: 10,3% a un any (enfront del 9,5% del mercat), 2,4% a tres anys (enfront del 2,2% del mercat), 4% a cinc anys (enfront del 3,4% del mercat) i 3,7% a deu anys (enfront del 3,0% del mercat).

Per la seva banda, les aportacions a plans de pensions col·lectius van ser de 336,2 milions d'euros, un 14% més, impulsats per l'engegada del primer pla de pensions d'ocupació simplificada sectorial del país (pla del sector de la construcció), i del primer per a autònoms promogut per LLIGA (Associació de Treballadors Autònoms).

ASSEGURANCES DE VIDA-RISC

Les assegurances de risc van aconseguir els 811,3 milions d'euros en primes, un 6,7% més que l'any passat, dels quals 502,2 milions d'euros corresponen al segment individual (+6,8%) i 309,1 milions d'euros a col·lectius i pimes (+6,5%).

Les assegurances de vida individual dins de la gamma MyBox de CaixaBank va superar els 221 milions d'euros en primes en aquest període, i MyBox Vida Negocis, l'oferta per al segment col·lectiu, va superar els 75 milions d'euros.