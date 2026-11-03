VidaCaixa guanya 1.103 milions fins al setembre, un 10% més

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
VidaCaixa ha registrat un benefici net consolidat de 1.103 milions d'euros, un 10% més, i els recursos totals de clients gestionats han arribat als 145.456 milions, un 7,7% més, i les primes i aportacions es van elevar fins als 13.318 milions, un 40,1% més, segons informa en un comunicat aquest dimarts.
Les assegurances d'estalvi gestionat i les rendes vitalícies van suposar més de 93.600 milions, un 11% més que en el mateix període de l'any anterior, i l'entitat ha destacat que les rendes vitalícies són l'assegurança que més volum d'estalvi concentra, prop d'un 50% d'aquest total.
Fins al setembre, VidaCaixa va abonar 4.345 milions en prestacions a Espanya i Portugal, un 2,4% més, i gairebé el 90% de les prestacions abonades es va dirigir a persones de més de 65 anys.