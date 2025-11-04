VidaCaixa guanya 1.004 milions fins al setembre, un 6,1% més

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
VidaCaixa va tancar els nou primers mesos de l'any amb un benefici net de 1.003,8 milions d'euros, un 6,1% més que en el mateix període del 2024, informa en un comunicat aquest dimarts.
La companyia ha explicat que el resultat es deu al creixement sostingut en el volum de recursos gestionats, impulsat per la rendibilitat de les inversions i, especialment, per l'enfortiment de l'estalvi periòdic.
Els recursos gestionats van créixer un 4% interanual, fins als 135.102 milions, entre els quals hi ha 79.091 milions en provisions matemàtiques d'assegurances d'estalvi i vida (+3%) i 47.415 milions en plans de pensions (+4%).
Per la seva banda, els recursos que s'han gestionat a través de BPI VeP van créixer un 9%, fins als 8.597 milions.
La companyia va tancar el període amb més de 7 milions de clients, després d'haver-ne sumat més de 300.000 en l'últim any, un increment del 4,5%.
PRESTACIONS
VidaCaixa ha explicat que a tancament de setembre havia abonat prestacions a 768.000 persones per un valor de 4.242,7 milions d'euros, un 3% més que l'any passat i el 80% eren més grans de 65 anys.
Per la seva banda, 1,01 milions de persones van fer aportacions regulars, un 3,4% més, i l'import mitjà de les aportacions va ser de 156 euros al mes, un 5,4% més.
El volum total de primes i aportacions va arribar als 9.510,6 milions d'euros, un 3% menys, tot i que l'empresa ha destacat el creixement en els productes en què es focalitza: rendes vitalícies (+14%), assegurances d'estalvi 'unit linked' (+28%) i assegurances de vida risc (+13,7%).
D'aquest total, les primes d'assegurances d'estalvi i aportacions a plans de pensions es van enfilar fins als 8.197,2 milions d'euros, mentre que en l'àmbit de les assegurances de vida risc el volum es va situar en 1.313,4 milions d'euros.
MAJORS I JUBILACIÓ
VidaCaixa gestionava a tancament de setembre 47.704 milions d'euros en recursos gestionats de rendes vitalícies, i des de començaments d'any ha comercialitzat 3.559 milions d'euros en primes.
D'altra banda, les primes associades a les assegurances 'unit linked' es van situar en 1.795 milions, i els recursos gestionats, en 15.041 milions, mentre que en la solució MyBox Jubilació, les primes van créixer un 26%, fins als 700 milions i va guanyar 63.143 clients.
Els recursos gestionats dels plans de pensions de VidaCaixa es van situar en 47.415 milions d'euros a tancament de setembre, un 4% més, dels quals 33.100 milions eren de plans individuals i 14.315 milions, de plans col·lectius.