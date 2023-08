Victoria Rosell sobre el petó de Rubiales a Jenni Hermoso: "Seria constitutiu de delicte "

Apunta que s'ha "trigat massa" en protegir a les víctimes de la violència vicaria

BARCELONA, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Govern central per a la Violència de Gènere, Victoria Rosell, ha assenyalat que el petó del president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora de la Selecció Espanyola Jenni Hermoso "seria constitutiu de delicte" a Espanya.

En una entrevista d'aquest dimarts a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press ha explicat que la llei requereix que l'agressor sigui espanyol o ho sigui la víctima, i que l'agressor es trobi al país: "Tot això es dóna en aquest cas, així que seria perseguible".

Ha demanat evitar la "pressió" a la futbolista, ja que el delicte no prescriu fins als cinc anys, i ha apel·lat textualment a la responsabilitat social de les entitats públiques, privades i les empreses patrocinadores per destituir Rubiales del seu càrrec.

"Tant de bo de debò no hagués acudit a Moncloa, no acudeixi a Zarzuela i demostrem el país feminista que som", ha assenyalat Rosell, que ha acusat al president de la RFEF d'abús de poder per renunciar al perjudici propi, en les seves paraules.

També ha demanat "deixar de posar l'accent en les víctimes com les provocadores de la seva pròpia protecció" i generar més confiança en les institucions per no donar altaveu, textualment, a les veus negacionistas.

VIOLÈNCIA VICARIA

Preguntada per la violència vicaria, Rosell ha apuntat que s'ha "trigat massa" a protegir a les víctimes, i ha recordat l'aprovació en 2021 de la Llei de Protecció a la Infància i l'Adolescència.

En ella, ha destacat que el seu objectiu "no és només la protecció a les dones que pateixen violència per part de parelles o exparelles", sinó també la que pateixen a través dels seus nens, també víctimes.