Víctor Grífols Roura deixa el consell d'administració de Grifols després de gairebé quatre dècades

Víctor Grífols Roura ha renunciat al seu càrrec com a membre del consell d'administració de Grifols després de gairebé quatre dècades de servei, tot i que continuarà sent president d'honor de la companyia, segons ha anunciat aquest dimarts l'empresa d'hemoderivats.

Seguint l'exemple del seu pare, Víctor Grífols Roura va deixar el 2017 el càrrec de conseller delegat als 67 anys i es va retirar com a president de Grifols el 2022, a l'edat de 72 anys. La companyia ha assenyalat que avui abandona el seu lloc en el consell d'administració "per garantir una transició ordenada".

El lloc que deixa vacant en el consell l'ocuparà Albert Grífols Coma-Cros, net del científic Josep Antoni Grífols i Lucas, qui va desenvolupar la tècnica de la plasmafèresi que continua sent el mètode estàndard de la indústria per a l'obtenció directa de plasma arreu del món.

En concret, Albert Grífols Coma-Cros ha estat designat conseller executiu pel procediment de cooptació fins a la celebració de la pròxima junta general d'accionistes.

La companyia d'hemoderivats ha informat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que encara existeix una vacant en el consell d'administració, produïda per la dimissió de Steven F. Mayer, que l'última junta general va aprovar mantenir sense cobrir.

En aquest sentit, Grifols ha assegurat que continua duent a terme un procés de selecció amb la finalitat de cobrir aquesta vacant.

Així mateix, el consell d'administració de Grifols ha acceptat la dimissió presentada per Tomás Dagá Gelabert del seu càrrec de sotssecretari del consell d'administració i ha nomenat a Laura de la Cruz Galán com a nova sotssecretària no consellera del consell d'administració.