Víctor de Aldama diu al jutge que Pedro Sánchez li va demanar fer-se la foto en agraïment per les seves gestions a Mèxic

MADRID 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El presumpte conseguidor del cas Koldo, Víctor de Aldama, ha assenyalat davant el jutge que la foto que es va fer amb el president del Govern central i que ha transcendit a través dels mitjans se la van fer a petició de Pedro Sánchez en agraïment per unes gestions que havia dut a terme a Mèxic. Així ho confirmen a Europa Press fonts jurídiques.

En la declaració voluntària davant el jutge, que ha arrencat a les 10.00 hores, De Aldama ha explicat que l'executiu també li va sol·licitar ajuda per a la qüestió de l'opositor veneçolà Juan Guaidó perquè, segons ha assenyalat, la ministra no sabia "on tenia la mà esquerra".

De fet, ha dit que l'aleshores ministre de Transports José Luis Ábalos li va donar un escrit en què l'autoritzava com a representant de l'executiu per a aquestes gestions concretes. Cal recordar que De Aldama tenia estreta relació amb la vicepresidenta veneçolana Delcy Rodríguez.

Sobre el viatge el gener del 2020 que la mateixa Delcy va fer a Espanya i que va generar una crisi atès que no podia accedir a sòl europeu per sancions comunitàries, ha ressenyat que tothom sabia que venia, i que ell mateix va advertir de la sanció europea, però que Ábalos va dir a Delcy Rodríguez que no hi hauria problemes.

D'altra banda, ha parlat de la figura de Koldo García, exassessor d'Ábalos, i ha explicat que va ser el mateix Pedro Sánchez qui va assignar aquest assessor a l'exministre.

La declaració de De Aldama continua a aquestes hores i, segons fonts presents en l'interrogatori s'espera que sigui llarga.