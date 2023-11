Les víctimes dels atemptats del 17A demanen al TS anul·lar la sentència: "Ens hem sentit abandonats"

Critiquen que no se'ls permetés acusar pels delictes d'atemptat i lesions terroristes

MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

Diverses víctimes dels atemptats del 17A a Catalunya han demanat al Tribunal Suprem que anul·li la sentència de l'Audiència Nacional perquè no se'ls va permetre acusar pels delictes d'assassinat i lesions terroristes. "Ens hem sentit abandonats per la justícia", han dit.

Així s'han pronunciat en una vista aquest dimecres a l'alt tribunal per estudiar els recursos que han presentat les defenses i algunes acusacions contra la decisió de l'Audiència Nacional de condemnar Houli Chemlal, Driss Oukabir i Saïd ben Iazza a penes de fins a 43 anys de presó per pertinença a organització terrorista, tinença, dipòsit i fabricació de substàncies o aparells explosius de caràcter terrorista.

Les acusacions exercides per diverses víctimes civils i mossos d'esquadra han fet servir el seu torn de paraula per demanar que s'anul·li la sentència de l'Audiència Nacional perquè no se'ls va permetre acusar per delicte d'assassinat terrorista i lesions terroristes.

Les acusacions han criticat que el magistrat a càrrec de la investigació enviés el cas a judici "limitant" els delictes pels quals es podia jutjar els tres processats. "No es pot deixar a un magistrat instructor tota la capacitat de limitar l'objecte del procediment", han apuntat.

En aquest sentit, els lletrats han insistit que la investigació havia projectat prou evidències perquè es pogués imputar els acusats per delictes d'assassinat i lesions terroristes.

"Justament els que han estat condemnats van seguir les consignes de Daesh (Estat Islàmic). Es van instruir sobre la base de Daesh amb una única finalitat: sembrar el terror en la societat. Això està en els fets", ha assenyalat una de les lletrades alhora que ha incidit que "ha quedat provat el dol i la intencionalitat" dels acusats.

En aquest sentit, un dels lletrats a càrrec de representar dues víctimes ha criticat la qualitat de la investigació. "Ens falta un quart home de la cèl·lula terrorista. A ningú no li importa? A nosaltres sí", ha dit. I ha afegit: "Ningú no va investigar res. És el mateix Estat qui ho hauria d'haver investigat".