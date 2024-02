Víctimes d'abusos celebren que el Parlament porti al Congrés la no prescripció en menors

BARCELONA, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

Miguel Hurtado, víctima d'abusos sexuals, ha celebrat que el Parlament hagi aprovat aquest dimecres portar al Congrés la no prescripció dels delictes sexuals comesos per adults contra menors: "És un pas importantíssim pel qual les víctimes portem lluitant vuit anys".

En unes declaracions a periodistes al Parlament juntament amb Alexandre Palomas, Esther Pujol i Jordi de la Mata, també víctimes, ha assegurat que es tracta d'una llei que "servirà per protegir les generacions futures" i perquè Catalunya i la resta d'Espanya tinguin una llei de prescripció homologable a l'estàndard europeu.

Preguntat per les seves expectatives de que la iniciativa prosperi, Hurtado ha assenyalat que "cal ser realista" i ha apuntat que hauran de fer molta feina perquè grups com el PP o Vox han dit coses que no són reals ni veritables en les intervencions en el ple del Parlament abans de la votació del text.

"El PP històricament ha ondejat la bandera de la defensa dels drets de les víctimes de crims violents i, sorprenentment, en aquest Parlament s'abstenen quan porten un any fent campanya per les excarceracions i les reduccions de penes de la llei del 'només sí és sí'", ha sostingut.

Així mateix, ha afirmat que es mostren confiats que quan es reuneixin a Madrid amb els grups "acabarà passant com amb Cs" que, com el PP, tampoc no ha participat en la comissió d'investigació a la cambra catalana però quan els han explicat la proposta els han acabat convencent, en les seves paraules.

"Les recomanacions d'organismes internacionals de drets humans avalen la nostra postura", ha conclòs.

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres la proposta per portar al Congrés la proposició de llei per a la no prescripció de delictes sexuals contra menors, impulsada conjuntament pel PSC-Units, ERC, Junts i els comuns.