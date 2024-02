La víctima de Dani Alves va dubtar a denunciar per por que se l'assenyalés i "creia que era la culpable de tot"

Agents dels Mossos asseguren que tenia "terror i estava sobrepassada per la situació"

BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

Diversos agents dels Mossos d'Esquadra han declarat que la denunciant de l'agressió sexual presumptament per part del futbolista Dani Alves en una discoteca de Barcelona va dubtar a denunciar perquè "tenia por que es fes públic el seu nom i creia que ella era la culpable de tot".

Així ho han explicat 12 mossos d'esquadra que han atestat en la segona sessió del judici davant el tribunal de la secció 21 de l'Audiència de Barcelona, en la qual un d'ells ha assegurat que van dir a la víctima que "ella no era culpable de res".

Altres mossos han coincidit que la víctima tenia "terror i estava sobrepassada per la situació", a banda que temia que no la creguessin perquè Alves era un home conegut.

DECLARACIÓ POLICIAL

Després de l'agressió sexual, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'incident a la discoteca Sutton i uns quants es van desplaçar de paisà fins al local d'oci per "no aclaparar la víctima".

Els agents que van prendre declaració policial a la víctima després dels fets i han explicat que la denunciant va patir "atacs d'ansietat, estava francament afectada i es va enfonsar diverses vegades", i han manifestat que no havia pres medicació abans de declarar per estar serena, en les seves paraules.

"Estava en xoc, no era capaç de parlar. Sobretot ens deia que ella no volia diners, que només volia justícia", ha afegit un altre agent.

També els va explicar que havia accedit voluntàriament a una habitació apartada de la discoteca --que va resultar ser un lavabo--, però que una vegada a l'interior, el futbolista "no la deixava sortir".

DETENCIÓ D'ALVES

Una altra agent ha explicat al tribunal que van mirar d'evitar detenir Alves a l'espai públic per protegir la seva imatge: "Citar-lo a comissaria per evitar filtracions, evitar la foto. Per intentar evitar això, la seva integritat i la seva identitat".

Alves declararà dimecres en el tram final del judici, en el qual s'enfronta a una petició de condemna de 9 anys de presó per part de la denunciant i de 12 anys per part de la Fiscalia.