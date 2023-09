Vicente Guilarte, president del CGPJ: "L'amnistia política que es planteja és aliena a l'interès general"

MADRID, 24 set. (EUROPA PRESS) -

El president suplent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha advertit que l'amnistia política que es planteja és una qüestió "aliena a l'interès general fundada en una necessitat conjuntural que conserneix a tothom".

Així ho ha expressat en una entrevista publicada aquest diumenge pel diari 'El Mundo', en la qual, preguntat per si l'amnistia té cabuda en la Constitució, ha incidit que per concedir-la és decisiu "valorar les circumstàncies concurrents", entre les quals "un consens general que no hi ha".

"Per mi, el gran problema és si l'amnistia política de què parlem és una qüestió d'interès general. A priori, la resposta necessàriament és negativa. Si fos d'interès general, hauria anat als programes polítics dels partits, almenys en el de qui ara la propicia", ha assenyalat.

Guilarte també ha indicat que una amnistia "podria ser legítima si prèviament existís un pacte nacional sobre una possible reordenació de l'anomenada qüestió territorial espanyola entre les principals forces polítiques". "Si hi hagués aquest pacte, i es concedís una amnistia en unes determinades condicions, ajudant posteriorment al fet que aquest pacte es formalitzés, seria possible", ha explicat.

En aquest sentit, ha aprofundit que el que és "constitucionalment inviable" és "començar per amnistiar i, molt menys, com a pas previ a pretensions alienes a l'ordre constitucional vigent".

PROCÉS

Així mateix, ha defensat l'actuació jurisdiccional dels tribunals amb motiu del procés i ha criticat que la idea expressada per Sánchez en indicar que "una crisi política mai no hauria de derivar en una acció judicial", "deslegitima" el que, segons el parer de Guilarte, va ser "el recte exercici de la funció de la Justícia".

"Reescriure idealment la història, enyorant el que va haver de ser i no va ser, no pot ser utilitzat per qüestionar avui, per interessos partidistes, una part dels seus protagonistes", ha avisat sobre aquest assumpte.

El president del CGPJ, que considera que l'ús de les llengües cooficials "dificulta l'enteniment al Congrés, també s'ha referit a la llei del 'només sí és sí', la qual ha qualificat d'"atac furibund als jutges des de les institucions públiques" per assenyalar-los en les rebaixes de penes.

"Aquestes crítiques parteixen de la base que un delinqüent no té dret a l'aplicació de la llei més favorable al reu, i és clar que hi tenen dret, tot i que siguin delinqüents sexuals. Les crítiques sostenen que és un problema dels jutges que apliquen la llei. No, miri, no. Els delinqüents també tenen drets", ha postil·lat.

D'altra banda, ha asseverat que els culpables del bloqueig en el CGPJ són els partits polítics que no han arribat a un acord, per la qual cosa ha apostat per un canvi en el sistema perquè aquests "perdin el seu nociu protagonisme", si bé ha assenyalat que l'"alternativa corporativa tampoc no solucionaria el problema".

"Que la política ens deixi en pau i compleixi amb la seva obligació", ha clamat, per defensar que l'òrgan, dins de les funcions que manté, "continua funcionant amb la millor voluntat possible dels seus membres". "En el Consell, hi treballen al voltant de 200 persones i estem funcionant amb normalitat, dins de les limitacions que ens han imposat. Estem vius, es descomponen els morts", ha dit.

En aquest context, ha apuntat que algú hauria de "posar remei" al disbarat de privar l'òrgan d'efectuar els nomenaments discrecionals de la cúpula judicial perquè "és una espècie de violència vicaria contra el Suprem". "Estem castigant el Suprem per a un objectiu que no s'assoleix", ha lamentat en relació amb aquesta reforma que tenia la finalitat de forçar la renovació del CGPJ.

TRIBUNAL SUPREM I CONSTITUCIONAL

Sobre les vacants del Suprem, Guilarte ha advertit que "seria un bon moment" perquè "hi hagués una certa entesa de partit" per "prendre mesures mínimes".

"Per exemple, la pròrroga dels magistrats que s'hagin de jubilar pròximament o el rescat de magistrats recentment jubilats. No hi hauria cap guanyador ni perdedor. I es posaria un pegat a la situació crítica del Suprem. Potser així podria començar una via de diàleg per solucionar el bloqueig del CGPJ, que és evident que no es pot resoldre de manera unilateral, imposant alguna fórmula interessada de renovació", ha proposat.

Igualment, en relació amb el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha indicat que és un "jurista excels", però ha criticat el missatge que el Constitucional està donant a la ciutadania. "Permanentment, tota qüestió amb una certa rellevància política se soluciona amb una divisió de set magistrats progressistes davant quatre de conservadors, és un missatge demoledor", ha censurat.

"En el Constitucional, han de tenir consciència que també han d'arribar a acords, ja que el missatge de la taxativa bipolarització és greu", ha afegit, per subratllar que "un jurista de la talla de qui el presideix hauria d'assumir que cal canviar-ho". "S'haurien de buscar fórmules per evitar-ho, perquè el 7-4 malmet bastant la credibilitat de l'òrgan i del sistema", ha sentenciat.

El president del CGPJ ha alertat, a més, de la "degradació" de les institucions judicials, no només per la no renovació de l'òrgan que presideix, també per les "crítiques insistents a la sentències judicials cada cop que algú no està conforme amb una resolució". "He llegit que la Unió Progressista de Fiscals critica obertament el Suprem per anul·lar un nomenament efectuat pel fiscal general. Són les regles del joc. Un actor destacat del sistema no pot criticar les decisions de la sala tercera; les ha d'acceptar", ha sentenciat sobre aquesta qüestió.