Vicenç Vives i el comitè d'empresa pacten que l'ERO afecti 68 treballadors

BARCELONA, 19 des. (EUROPA PRESS) -

L'editorial Vicenç Vives i el comitè d'empresa han acordat que l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) presentat per l'empresa afecti 68 treballadors, el 21% de la plantilla i 14 menys dels plantejats en un primer moment.

En un comunicat aquest dimarts, la companyia ha celebrat l'acord i ha assegurat que aquesta mesura li permetrà "adaptar-se al nou context econòmic del sector i salvaguardar el projecte empresarial".

Fonts de CCOO han explicat a Europa Press que l'acord, aprovat per majoria en assemblea, contempla una indemnització de 20 dies per any treballat fins a un màxim de 12 mesos i un 10% addicional a pagar en el moment de l'acomiadament, a més d'un 15% més que s'haurà de pagar el novembre del 2023.