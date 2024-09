La VI Cursa Mercabarna del diumenge 13 d'octubre també inclourà activitats familiars

La cursa a Mercabarna destinarà les donacions al Casal dels Infants i preveu 6.000 participants

BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

La VI Cursa Mercabarna del diumenge 13 d'octubre inclourà activitats tant per als corredors com per als seus acompanyants al recinte del polígon alimentari, que preveu uns 6.000 participants.

En inscriure's, els corredors poden triar la modalitat de 5 o 10 quilòmetres per travessar els mercats centrals de Fruites i Hortalisses i Peix i, per primera vegada, el nou centre Foodback d'aprofitament d'aliments que no s'arriben a vendre, informa Mercabarna.

PREMIS I CATEGORIES

Els premis seran trofeus i cistelles d'aliments frescos per als primers en les categories masculina i femenina (5 i 10 km) i per als guanyadors de les 5 categories de discapacitat (5 i 10 km).

També es premiarà l'equip guanyador en les categories masculina, femenina i mixta (aquesta cursa per equips només és per a treballadors d'empreses de Mercabarna).

INSCRIPCIONS

El preu per inscriure's en la competició són 14 euros (cursa de 5 km) o 17 euros (10 km): tots rebran la samarreta de la Cursa, una bossa amb aliments frescos donats per les empreses de Mercabarna, un permís de pàrquing gratuït i un tiquet per a l'esmorzar solidari.

Quant als acompanyants que no corrin, poden participar de franc en totes les activitats de la festa, menys el dinar solidari, que costa 5 euros (el Casal dels Infants rebrà aquesta quantitat i el que es recapti amb les donacions voluntàries durant les inscripcions).

'LA CIUTAT QUE T'ALIMENTA'

La cursa té com a lema 'La ciutat que t'alimenta' amb l'objectiu de consolidar-la com una festa barcelonina de l'esport i l'alimentació saludable per a tota la família.

Per això pretén reunir corredors, familiars i amics dels esportistes, amb activitats relacionades amb l'alimentació i l'esport per a adults i per als més joves.

Enre les activitats infantils i juvenils gratuïtes per als acompanyants dels corredors hi haurà curses infantils, llançament de vòrtex, salts de longitud, cursa de velocitat i circuit d'habilitat.

Hi haurà zones dedicades a tallers per promoure el consum de fruites i hortalisses i l'alimentació saludable; per reconèixer els peixos del Mediterrani a través d'activitats lúdiques; per crear un ram de flors propi; per pintar cares; per als aficionats a la xocolata, i perquè els més petits facin inflables.