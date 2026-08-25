La vertical Food&Drinks de CaixaBank compleix 5 anys amb més de 116.000 establiments

BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Food&Drinks, la vertical de restauració de CaixaBank, compleix cinc anys des del seu llançament amb un creixement del 30% en número de clients i, així, l'entitat supera els 116.000 establiments d'aquest segment, amb un creixement mitjà superior al 5% anual.
Aquest creixement ha permès que el 35% de la facturació d'aquests comerços (25,5% al 2020) es canalitzi a través de CaixaBank, informa en un comunicat aquest dimarts.
CaixaBank va crear Food&Drinks al febrer de 2021 per especialitzar el seu negoci amb bars, restaurants i cafeteries, i en cinc anys ha signat més de 100.000 operacions per un volum superior als 2.500 milions d'euros.
El desenvolupament de Food&Drinks respon a la creixent rellevància econòmica del sector de la restauració a Espanya, un "àmbit clau" per la seva contribució a l'ocupació, al turisme i al dinamisme empresarial.
SOCI DEL SECTOR
En aquest context, CaixaBank ha anat enfortint la seva presència amb una "proposta integral que va més enllà del finançament".
Amb aquesta evolució, el banc reforça el seu paper com a soci financer del sector, "en un entorn marcat per la digitalització, la necessitat d'eficiència i la transformació dels models de negoci a la restauració".
A més, en el marc d'aquest cinquè aniversari, CaixaBank ha impulsat el llibre 'Restaurantes Singulares', una publicació que posa en valor projectes de restauració de diferents punts d'Espanya per la seva proposta gastronòmica, la seva trajectòria empresarial i la seva capacitat d'adaptació als nous reptes del sector.