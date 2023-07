Verse anuncia que tancarà el 13 de setembre i demana als seus clients que retirin els diners

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

La fintech Verse ha anunciat aquest dijous en un correu electrònic als seus clients que tancarà el 13 de setembre i els ha demanat que retirin els diners de l'aplicació i el transfereixin al seu compte bancari.

"No prenem decisions com aquesta a la lleugera, ja que sabem que afecten els nostres clients, els nostres socis i els membres del nostre equip", ha dit en un comunicat publicat en el seu lloc web recollit per Europa Press.

Verse ha explicat que tanquen perquè no han pogut "identificar una ruta sostenible" per a l'empresa que els permeti continuar creixent i proporcionar innovació als clients.