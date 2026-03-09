Veritas tanca 2025 amb una facturació de 140 milions d'euros, un 14% més

La companyia preveu superar els 100 punts de venda aquest any
BARCELONA, 9 març (EUROPA PRESS) -
La cadena de supermercats ecològics Veritas va facturar 140 milions d'euros durant l'any passat, la qual cosa suposa un 14% més que el 2024, impulsada per les 9 obertures que es van dur a terme, amb una inversió de 6 milions, que li van permetre aconseguir els 93 punts de venda.
La companyia preveu invertir altres 6 milions d'euros aquest any en l'actualització de tendes i en 10 noves obertures, amb el focus posat a Catalunya, Andalusia i Galícia, que li permetran superar la barrera de 100 establiments, informa en un comunicat aquest dilluns.
El director general de Veritas, Anselmo Méndez, ha destacat que, més enllà de les fites econòmiques, l'empresa treballa perquè el consum de productes ecològics a Espanya "s'equipari amb els països europeus, on el consum per càpita és el triple", i ha instat a potenciar els canvis sistèmics necessaris per aconseguir-ho.
Per la seva banda, la divisió Veritas Food Service (VFS) ha experimentat un creixement del 15%, superant els 6 milions d'euros de facturació, un creixement que ha vingut acompanyat del llançament d'una plataforma web especialitzada per a empreses.
Segons l'últim informe del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i Ecovalia, Espanya lidera la superfície de cultiu ecològic en la Unió Europea amb gairebé 3 milions d'hectàrees i ocupa la sisena posició a nivell mundial.